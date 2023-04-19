Лавров заверил в формировании справедливого мироустройства

Этот процесс набирает силу

Так Эмманюэля Макрона сегодня встречали в Эльзасе на востоке Франции - президент вышел к людям, а в ответ ему полетели оскорбления. Толпа скандировала "Макрона в отставку", а на территории деревообрабатывающего завода, где и проходила встреча, в знак протеста выключили электричество. После принятия закона о пенсионной реформе французы встречают каждого представителя власти шумными демонстрациями.

О рекордной инфляции пишут и по другую сторону Ла-Манша. В Британии цены на продукты за год выросли почти в два раза.

"Статистика показывает, что рост стоимости основных продуктов питания в Великобритании достигает 80% в год. В некоторых магазинах страны именно на столько за последний год поднялись цены на такие продукты, как сыр чеддер, белый хлеб и свиные колбасы", - сообщает The Guardian.

В Германии вопрос о законности антироссийских санкций сегодня был поднят в Бундестаге. Ограничения продолжают убивать европейскую экономику.

При этом доллар, по оценкам западных аналитиков, теряет статус мировой резервной валюты. С января 2022 года его доля в международных транзакциях снизилась с 58 до 38 процентов. Это яркий показатель происходящих в мире процессов.

Многие страны видят, что будет, если национальные интересы отодвинуть на второй план. К примеру в Латинской Америке с Россией развивают сотрудничество. Сергея Лаврова тепло приняли в Каракасе, где министр встретился с президентом Венесуэлы.

"Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент. Они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения. США считают себя вправе выносить вердикт по любому поводу. Сами они неподсудны, как им кажется. Убежден, что идущий сейчас и с каждым днем набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества", - заявил Лавров.

Впрочем, пока за новый миропорядок еще предстоит побороться. США обвинили швейцарский банк Credit Suisse в том, что он якобы до 2020 года обслуживал счета нацистов, открытые во времена Гитлера. Информация интересная, но неужели Вашингтон узнал об этом только сейчас? В обвинениях многие наблюдатели увидели попытку США надавить на Швейцарию, которая продолжает сохранять нейтралитет в украинском конфликте.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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