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В школах и вузах провели единый урок "Без срока давности"

22:29
  • среда
  • 19 апреля 2023

Учащимся показали документальные фильмы

По всей России прошли мероприятия, приуроченные ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений нацистов и их пособников против советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

В школах и вузах в формате видеоконференции провели единый урок под названием "Без срока давности". Учащимся показали документальные фильмы с хроникой тех трагических событий и рассказали о том, что они тесно связаны с негативными процессами, которые мы наблюдаем сегодня.

А в Москве в Музее Победы состоялось торжественное открытие всероссийского исследовательского конкурса "Семейная память". Его цель - повысить интерес молодежи к защите исторической правды и традиционных ценностей. 

"Конкурс делает изучение истории, как изучение истории семьи, так и изучение истории Великой Отечественной войны, доступнее для детей и интереснее. Они узнают страну через судьбу своей семьи. Также для них предусмотрены и посещение Госархива и тех хранилищ, в которые не каждому из нас приходится попасть. Для детей этого конкурса наши коллеги сделали такое исключение", - рассказал Иван Радько, руководитель программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи.

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Единый урок "Без срока давности"
Единый урок "Без срока давности"
Участники проекта "Без срока давности"
Участники проекта "Без срока давности"
Участники проекта "Без срока давности"
Участники проекта "Без срока давности"
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