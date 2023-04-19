Мишустин призвал сделать финансовые услуги удобными для всех регионов

Премьер провел встречу с главой Промсвязьбанка

Финансовые услуги должны быть одинаково удобными и комфортными для жителей всех российских регионов. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, передает "ТВ Центр".

Он доложил председателю правительства, что сейчас кредитная организация поддерживает все отрасли экономики. Клиентами являются около 2 миллионов человек. Банк реализует программы льготной и военной ипотеки.

Отдельный сегмент - малый и средний бизнес, оказание помощи высокотехнологичным компаниям с социальной направленностью. Но основной приоритет - оборонный сектора. Промсвязьбанк сопровождает порядка 70 процентов оборонзаказа, выдавая льготные кредиты для предприятий ВПК.

Что касается новых российских регионов, то в них, по словам Фрадкова, финансовая организация открыла уже около 400 своих отделений.

"Глава государства очень внимательно относится к вопросам обеспечения участников специальной военной операции денежным довольствием. И также чтобы все их права, членов их семей, тех людей, которые проживают на новых территориях, выполнялись неукоснительно. Это связано в том числе с передачей финансовых средств через банковскую систему, кредитную систему. Знаю, что вы активно работаете на новых территориях. Но здесь очень важно, чтобы сеть, которая там строится, была надежной, безопасной и, главное, чтобы люди могли спокойно пользоваться всеми необходимыми услугами финансовыми", - указал Мишустин.

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