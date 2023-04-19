ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге реставрируют Московские триумфальные ворота

22:44
  • среда
  • 19 апреля 2023

Сегодня приступили к демонтажу медных скульптур

Завораживающее зрелище: это так называемый "крылатый гений" - классический элемент петербургского декора, венчающий многие высотные сооружения. Двуглавый орел на его щите символизирует столицу Российской Империи. Остальные изваяния держат в руках щиты, украшенные гербами губерний того времени. Все они также будут демонтированы и отправятся на реставрацию.

Дом-музей Чехова на Садово-Кудринской улице открылся после реставрации
В Исторический музей после реставрации вернулись два редких глобуса

Несмотря на приличный внешний вид, скульптура очень сильно пострадала от петербургской погоды за десятилетия. Местами облупилась краска, на левой руке разошлись соединения. Плотный слой краски не столько декорирует элементы, сколько защищает их, говорят реставраторы. Московские триумфальные ворота были построены в 1830-х годах и на тот момент являлись самым большим в мире сборным сооружением из металла. Крылатые скульптуры на их фризе - медные, а двухрядная колоннада выполнена из чугуна. От соприкосновения этих двух металлов возникает особая электрохимическая коррозия.

Общая проблема всех знаковых сооружений Петербурга - Казанского собора, Исаакиевского, Медного всадника - в том, что их создатели были так увлечены монументальностью и образностью деталей своих проектов, что совсем не думали о практической стороне их эксплуатации. Вот и архитектор Стасов, создавая свои Московские ворота по прототипу пропилей афинского Акрополя, не учел, что климат в Петербурге далеко не греческий. Да и город с тех пор сильно изменился.

"Стасов же не думал, что появятся машины, которые будут ездить на бензине. Конечно, тяжело жить металлическому монументу в петербургском климате. Но он живет и нормально себя чувствует. Сейчас мы его немного подремонтируем, и будет как новенький", - обещает Сергей Макаров, председатель комитета Санкт-Петербурга по государственному использованию и охране памятников.

Сооружение знаковое - воздвигнуто в память о подвигах русской армии в войнах с Персией, Турцией и при усмирении Польши. Посвятительные надписи на аттиках колонн были составлены лично императором Николаем I. Спустя ровно сто лет после открытия, в 1930-х, ворота полностью разобрали, чтобы построить ныне существующий Московский проспект, но грянула Великая Отечественная война. Во время блокады составные блоки колонн - полые чугунные кольца весом по 300 тонн каждое - выставили как противотанковые заграждения для защиты южных рубежей Ленинграда. Заново ворота были собраны только в 50-х годах прошлого века. И с тех пор их стараются сохранять и передавать следующим поколениям города в идеальном виде. А с появлением современных технологий состояние металла ежегодно проверяется не только снаружи, но и внутри.

Московские ворота вновь покрасят. Сейчас подбирается исторический колер - под "патинированную бронзу". Это будет более глубокий и насыщенный оттенок зеленого. Строительные леса с памятника должны снять в 2024 году.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
Московские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге
Московские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге
Реставрация Московских триумфальных ворот
Реставрация Московских триумфальных ворот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.