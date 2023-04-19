В Петербурге реставрируют Московские триумфальные ворота

Сегодня приступили к демонтажу медных скульптур

Завораживающее зрелище: это так называемый "крылатый гений" - классический элемент петербургского декора, венчающий многие высотные сооружения. Двуглавый орел на его щите символизирует столицу Российской Империи. Остальные изваяния держат в руках щиты, украшенные гербами губерний того времени. Все они также будут демонтированы и отправятся на реставрацию.

Несмотря на приличный внешний вид, скульптура очень сильно пострадала от петербургской погоды за десятилетия. Местами облупилась краска, на левой руке разошлись соединения. Плотный слой краски не столько декорирует элементы, сколько защищает их, говорят реставраторы. Московские триумфальные ворота были построены в 1830-х годах и на тот момент являлись самым большим в мире сборным сооружением из металла. Крылатые скульптуры на их фризе - медные, а двухрядная колоннада выполнена из чугуна. От соприкосновения этих двух металлов возникает особая электрохимическая коррозия.

Общая проблема всех знаковых сооружений Петербурга - Казанского собора, Исаакиевского, Медного всадника - в том, что их создатели были так увлечены монументальностью и образностью деталей своих проектов, что совсем не думали о практической стороне их эксплуатации. Вот и архитектор Стасов, создавая свои Московские ворота по прототипу пропилей афинского Акрополя, не учел, что климат в Петербурге далеко не греческий. Да и город с тех пор сильно изменился.

"Стасов же не думал, что появятся машины, которые будут ездить на бензине. Конечно, тяжело жить металлическому монументу в петербургском климате. Но он живет и нормально себя чувствует. Сейчас мы его немного подремонтируем, и будет как новенький", - обещает Сергей Макаров, председатель комитета Санкт-Петербурга по государственному использованию и охране памятников.

Сооружение знаковое - воздвигнуто в память о подвигах русской армии в войнах с Персией, Турцией и при усмирении Польши. Посвятительные надписи на аттиках колонн были составлены лично императором Николаем I. Спустя ровно сто лет после открытия, в 1930-х, ворота полностью разобрали, чтобы построить ныне существующий Московский проспект, но грянула Великая Отечественная война. Во время блокады составные блоки колонн - полые чугунные кольца весом по 300 тонн каждое - выставили как противотанковые заграждения для защиты южных рубежей Ленинграда. Заново ворота были собраны только в 50-х годах прошлого века. И с тех пор их стараются сохранять и передавать следующим поколениям города в идеальном виде. А с появлением современных технологий состояние металла ежегодно проверяется не только снаружи, но и внутри.

Московские ворота вновь покрасят. Сейчас подбирается исторический колер - под "патинированную бронзу". Это будет более глубокий и насыщенный оттенок зеленого. Строительные леса с памятника должны снять в 2024 году.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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