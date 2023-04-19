ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь природных пожаров в России выросла втрое

19:27
  • среда
  • 19 апреля 2023

Глава МЧС России заявил президенту о превышении показателей по пожарам на территории страны

Глава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сообщил президенту Владимиру Путину о том, что прошлогодние показатели по природным пожарам на территории страны значительно превышены.

Лесные пожары продолжают бушевать в нескольких регионах России
В Рязанской области удалось локализовать лесные пожары
Лесные пожары добрались до центра России

"С начала года на территории России зафиксировано более 1 000 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 190 тысяч гектаров", - сказал Куренков президенту.

По словам министра МЧС, при сравнимом количестве очагов возникших пожаров их площадь увеличилась более чем в три раза.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Еврейской автономной области и в Бурятии.

Зафиксировано несколько переходов природных пожаров на населенные пункты. От них пострадали шесть населенных пунктов, в которых сгорело более 30 строений.

По словам Куренкова, основная причина этого – неконтролируемые палы сухой растительности.

При этом МЧС России пресекло шесть тысяч неконтролируемых поджогов травы. По этому поводу к ответственности было привлечено 1,2 тысячи граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Природные пожары
Природные пожары
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.