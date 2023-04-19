Площадь природных пожаров в России выросла втрое

Глава МЧС России заявил президенту о превышении показателей по пожарам на территории страны

Глава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сообщил президенту Владимиру Путину о том, что прошлогодние показатели по природным пожарам на территории страны значительно превышены.

"С начала года на территории России зафиксировано более 1 000 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 190 тысяч гектаров", - сказал Куренков президенту.

По словам министра МЧС, при сравнимом количестве очагов возникших пожаров их площадь увеличилась более чем в три раза.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Еврейской автономной области и в Бурятии.

Зафиксировано несколько переходов природных пожаров на населенные пункты. От них пострадали шесть населенных пунктов, в которых сгорело более 30 строений.

По словам Куренкова, основная причина этого – неконтролируемые палы сухой растительности.

При этом МЧС России пресекло шесть тысяч неконтролируемых поджогов травы. По этому поводу к ответственности было привлечено 1,2 тысячи граждан.

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