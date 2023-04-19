В России в 2023 году могут собрать 123 млн тонн зерна

Продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на совещании Владимира Путина с правительством в среду, что посевная в России идет штатно, передает пресс-служба Кремля.

"Ожидаем, что в 2023 году объем зерна с учетом новых регионов составит порядка 123 млн тонн, из которых порядка 78 млн тонн - это пшеница", - уточнил глава Минсельхоза.

Он добавил, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью. Кроме того, Россия продолжит поставки зарубежным партнерам в заявленном ранее объеме.

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