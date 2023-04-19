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В МИСиС выявили два случая кори

20:33
  • среда
  • 19 апреля 2023

В вузе ввели дистанционное обучение до первых дней мая

В Национальном исследовательском технологическом университете "МИсСиС" выявлено два случая заболевания корью, из-за чего заведение ввело дистанционное обучение для некоторых студентов до 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости корью

"В университете зафиксировано два случая заболевания корью", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что студентам и преподавателям необходимо пройти вакцинацию, чтобы не подвергать рискам здоровье и избежать последствий этого серьезного заболевания.

Отдельно подчеркивается, что студенты, которые еще не болели корью или не были вакцинированы дважды, переводятся на дистанционный формат обучения. Учащихся, проживающих в общежитии, ждет проверка. Контрактные студенты отправятся на карантин на 21 день.

Ранее, в апреле, в столице из-за вспышки кори был закрыт на карантин университет нефти и газа имени Губкина. Опасное заболевание там было выявлено как минимум у одного студента.

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