Америка поставит Украине новые боеприпасы

Соединенные Штаты передадут оружие Украине уже в 36-й раз

Соединенные Штаты в рамках очередной военной помощи Украине доставят ей боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. Об этом заявила в среду, 19 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сообщила, что помимо HIMARS (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси) в пакет помощи войдут реактивные и противотанковые вооружения, а также артиллерийские снаряды. Размер нового пакета составит 325 миллионов долларов.

Карин Жан-Пьер добавила, что более подробные сообщения на этот счет в свое время сделают Пентагон и Госдеп США.

Прошлая доставка оружия из Штатов на Украину была объявлена 4 апреля.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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