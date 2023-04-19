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США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

20:36
  • среда
  • 19 апреля 2023

Снаряд пролетел 6,76 тысячи километров над Тихим океаном

Военные США в среду провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, пишет РИА Новости со ссылкой на базу космических сил "Ванденберг".

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"Чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны", - объясняются в пресс-релизе цели пуска.

Уточняется, что ракету случайным образом выбрали из арсеналов в штате Монтана и перевезли к месту пуска в Калифорнию.

Снаряд пролетел 6,76 тысячи километров над Тихим океаном. Была ли уведомлена об испытании Россия, неизвестно.

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