США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Снаряд пролетел 6,76 тысячи километров над Тихим океаном
Военные США в среду провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, пишет РИА Новости со ссылкой на базу космических сил "Ванденберг".
"Чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны", - объясняются в пресс-релизе цели пуска.
Уточняется, что ракету случайным образом выбрали из арсеналов в штате Монтана и перевезли к месту пуска в Калифорнию.
Снаряд пролетел 6,76 тысячи километров над Тихим океаном. Была ли уведомлена об испытании Россия, неизвестно.