Швейцария не будет искать российские активы

Государство с крестом на флаге поставило крест на инициативе изымать российскую собственность в связи с санкциями

Швейцария отказалась присоединяться к международной группе, которая занимается поиском российским активов. В эту группу входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии. Группа носит название REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs). Это многосторонний орган стран Запада, который занимается поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.

При этом, по сообщению швейцарского портала SFR, который, в свою очередь, ссылается на Швейцарский федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, "сотрудничество Швейцарии со странами - участницами REPO в данный момент осуществляется без проблем".

Департамент уточнил, что Швейцарское государство проводит телефонные звонки и личные встречи с представителями санкционных ведомств соответствующих стран, кроме того происходит обмен корреспонденцией и так далее.

Однако Швейцария в данный момент не видит причин официально присоединяться к озвученной инициативе. Только если формальное участие в REPO будет отвечать ее интересам.

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