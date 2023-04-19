ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швейцария не будет искать российские активы

22:02
  • среда
  • 19 апреля 2023

Государство с крестом на флаге поставило крест на инициативе изымать российскую собственность в связи с санкциями

Швейцария отказалась присоединяться к международной группе, которая занимается поиском российским активов. В эту группу входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии. Группа носит название REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs). Это многосторонний орган стран Запада, который занимается поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.

Германия предложила ЕК ввести санкции против российской ядерной энергетики
Япония расширила экспортные санкции против России

При этом, по сообщению швейцарского портала SFR, который, в свою очередь, ссылается на Швейцарский федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, "сотрудничество Швейцарии со странами - участницами REPO в данный момент осуществляется без проблем".

Департамент уточнил, что Швейцарское государство проводит телефонные звонки и личные встречи с представителями санкционных ведомств соответствующих стран, кроме того происходит обмен корреспонденцией и так далее.

Однако Швейцария в данный момент не видит причин официально присоединяться к озвученной инициативе. Только если формальное участие в REPO будет отвечать ее интересам.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.