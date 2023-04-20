Об этом сообщают западные СМИ

Китай повсюду, и он присматривает за тобой! В каждой цивилизованной стране должно быть хоть немного Китая - и в Америке, и в Европе. Нет, это не просто китайские товары или известные Чайна-тауны. Нью-Йорк потрясен сообщением ФБР о том, что в городе работал нелегальный китайский полицейский участок.

Человек с именем Цзиньпин вообще должен вызывать настороженность и подозрение. И ФБРовцы рассказывают жуткую историю. На Манхэттене работал участок тайной китайской полиции. Агенты Пекина выискивали на территории США китайских диссидентов и через соцсети запугивали тех, кто не согласен с политикой китайского правительства.

Самый справедливый и правильный западный мир, который считает себя цветущим садом, отгородившимся от диких джунглей, вдруг осознал, что жизнь в этом саду стала приходить в упадок. Не потому, что британский премьер любил на работе пропустить стакан-другой или американский президент разговаривает с призраками. Нужен враг, который ответит за бездарность и глупость местных политиков, ведущих свои нации к очередному кризису. Русофобия пришлась как нельзя кстати, но её уже не хватает.

Европейская экономика готова скатиться под откос, врагов нужно больше. "Дэйли Мэйл" сообщает: в машине одного из министров обнаружено китайское шпионское устройство, внедрённое в запчасть, поставленную из КНР. Британские политики призвали объявить Китай "угрозой безопасности" Великобритании.

Кругом - китайская продукция, от лампочек и телефонов до стиральных машин. По данным газеты "Телеграф", китайские производители встраивают микрочипы во все свои электронные устройства - от простых электроприборов до бытовой техники. Так, через сети 5G данные о миллионах британцев, о перемещении товаров и боеприпасов поступают в Пекин. Который из дружелюбной панды превратился в лютого тигра. И как тут убережешься?

Что касается ареста сотрудников китайской тайной полиции в Нью-Йорке, это цветочки. Всего, по данным газеты "Нью-Йорк Пост", шесть отделений китайской тайной полиции работают на территории США.

Дикие джунгли наступают на цветущий сад. В котором давно уже в действительности всё не так, как на самом деле.

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