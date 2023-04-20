Политолог Суслов рассказал, что ждет "недовольный" Макрон от США

Речь идет о торге

Поездка Сергея Лаврова по странам Латинской Америки, а в начале года - по Африке - подтвердила, что десятки государств не поддерживают внешнеполитический курс США и их союзников. Готов ли Запад признать эту реальность? И почему президент Франции стал активно выступать в последнее время в роли миротворца?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Макрон не сумел ни на дюйм скорректировать позицию Китая по украинскому конфликту. Но как Китай сумел скорректировать позицию Макрона? Я не думаю, что это серьезный вызов США, мы имеем дело с торгом. Макрон дает понять администрации Байдена, что он страшно недоволен", - отметил он.

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