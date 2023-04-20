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Российские "Грады" нанесли мощные удары по объектам ВСУ

09:07
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Наши артиллеристы находятся на круглосуточном дежурстве

Новые кадры, опубликованные Министерством обороны - расчёты РСЗО "Град" нанесли мощные удары по объектам украинских националистов.
Минобороны показало работу ЗРК "Бук-М3"

Российские артиллеристы находятся на круглосуточном дежурстве и готовы в любой момент выпустить снаряды по местам сосредоточения сил противника. Расчёты "Градов" применяют тактику частой смены позиций - они оперативно покидают огневую точку, чтобы не дать неонацистам возможности нанести ответный удар.

Для наведения на цель российским бойцам необходимы всего несколько минут. Работу реактивных систем залпового огня корректируют с помощью беспилотников.

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