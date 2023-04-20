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Минобороны представило новых героев спецоперации

09:18
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Отличились старший сержант Александр Роженков и старший лейтенант Олег Пивоваров

Новые данные о тех, кто с честью и мужеством защищает жителей Донбасса. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных.

Подразделение под командованием старшего сержанта Александра Роженкова организовало эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов, находящихся под постоянными обстрелами с позиций ВСУ. Неонацисты уничтожили единственный мост, который связывал два берега местной реки. Александр и его сослуживцы оперативно навели понтонную переправу и под миномётным огнём вывели людей в безопасное место

Российские мотострелки, которыми руководил старший лейтенант Олег Пивоваров попали в окружение украинских националистов и, заняв оборону, уничтожили несколько танков и бронетранспортёров ВСУ. Оценив сильно превосходящие силы противника, Олег приказал своим бойцам перегруппироваться и вызвал огонь артиллерии на себя. Героические действия российского офицера позволили сохранить жизни его сослуживцев и отбить все атаки радикалов.

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