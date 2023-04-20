Вячеслав Фетисов рассказал, как начинал головокружительную карьеру

Звезда хоккея отмечает 65-летие

Звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов отмечает сегодня 65-летие. За свою головокружительную карьеру он завоевал все высшие хоккейные титулы: дважды становился Олимпийским чемпионом, семь раз чемпионом планеты и дважды — обладателем Кубка Стэнли. Имя Вячеслава Фетисова миллионы людей считают синонимом слова "Победа".

Хоккеист, который всю жизнь в авангарде, никогда не пройдет мимо простой человеческой просьбы. Каково это, знает, сам проходил. Помнит, как 10-летнему мальчишке пожал руку великий Валерий Харламов, что говорил Анатолий Тарасов. Один из самых титулованных спортсменов мира всегда ставил себе глобальные цели и благодарен тем, кто воспитал в нём чемпионский дух.

Один из величайших защитников в истории хоккея. Он был капитаном непобедимой советской сборной - "красной машины". Фетисов сделал великолепную карьеру по обе стороны океана. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, 14-тикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Хоккеист, завоевавший все мыслимые трофеи, с нежностью рассказывает, как пришивал на майку фетровые цифры и эмблему ЦСКА, как спал в коньках и впервые вышел на лёд – в 4 года.

Это его любимое состояние. И когда играл за дворовую команду "ЖЭК-19". И спустя полвека. Попал в ЦСКА благодаря настойчивости и выстроенной в те годы системе. Для мальчика слова великого Тарасова стали установкой на всю жизнь.

"Я в майке ЦСКА не проиграл ни одного турнира вообще. Я в майке ЦСКА не знал ни одного поражения ни на одном турнире", - говорит Фетисов.

В 17 лет он уже в основном составе. И это только начало пути. Он топит лёд, грызет его и крошит. Он помнит, как скользил, ступив на лёд после безнадёжных прогнозов врачей. Как встал на арену в кроссовках после страшной аварии, в которой чудом выжил. Когда в 39 лет завоевал Кубок Стэнли. Когда сыграл последний матч в Вашингтоне. Скольжение – чудо, которое легендарного хоккеиста, сыгравшего 1800 игр, до сих пор пробирает до мурашек.

Он закончил свой профессиональный век в 40. Увлечённый, влюблённый в дело, которым занимается! Не собирался становиться тренером. Уговорили. Да так втянулся, что привел свою команду к Кубку Стэнли. Прожил 90-е, играя в хоккей в Америке.

А по возвращении принялся отдавать родной стране сторицей. По 20 часов в сутки трудясь на благо в парламенте, на должности федерального руководителя. Сейчас сосредоточился на экологических вопросах. Недавно, взяв на руки внучку, почувствовал себя в новом качестве. Словом, жизнь – она как хоккей. Многогранная и непредсказуемая. Командная игра. Со своей философией.

Жить успешным – испытание. В свои 65 великий спортсмен, боец, мудрец и патриот Вячеслав Фетисов полон энергии и сил.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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