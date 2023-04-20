Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом

Флот проходит внезапную проверку боеготовности

Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом, чтобы занять новую должность. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По словам полпреда, Авакянц будет руководить Центральной структурой, которая займется координацией работы пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России пока не комментировало эти сообщения. О том, кто займет пост командующего Тихоокеанским флотом, не сообщалось.

С 14 апреля Тихоокеанский флот проводит проверку боеготовности, создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом нет ничего необычного. Он напомнил, что в последние годы такие проверки постоянно проводились, эта практика сохраняется.

В ходе маневров боевые корабли Тихоокеанского флота уже провели в Японском море противолодочное учение, а также выполнили артиллерийские стрельбы.

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