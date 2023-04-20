Военкоры рассказали о прорыве ВС России к трассе под Артемовском

Противник пытается удержать свои позиции

Российским штурмовым подразделениям удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепленным районом в населенном пункте Часов Яр. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал "Военкоры "Русской весны".

Оперативная обстановка на этом направлении сохраняется крайне тяжелая обстановка, ВС России ведут штурмовые действия с разных направлений, говорится в сообщении. Восточнее поселка Хромово и северо-восточнее трассы О0506 российская пехота ведет активные наступательные действия при поддержке артиллерии.

Также отмечается, что бойцы ЧВК "Вагнер" подошли к трассе через Хромово, стремясь закрепиться на ней, а также ведут активные наступательные действия вдоль улицы Александры Колпаковой и северо-восточнее улицы Пушкина. ВСУ контратакуют, пытаясь им помешать.

19 апреля в российском Министерстве обороны рассказали, что штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. При этом уточняется, что Воздушно-десантные войска блокировали город с северной и южной окраин, попытки противника контратаковать пресечены.

При отступлении из Артемовска украинские военные взорвали как минимум четыре многоэтажных дома. Погибли не менее 20 мирных жителей, среди них есть дети, сообщили силовые структуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

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