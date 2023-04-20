Южная Корея опровергла поставки оружия Украине

Россия предупредила Сеул о последствиях таких поставок

Южная Корея до сих пор не допускала поставок оружия Украине, однако окончательно такое решение не исключено. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в администрации лидера государства.

Как отметил представитель официального Сеула, характер поддержки Украины со стороны Южной Кореи остался неизменным — это финансовая и гуманитарная помощь. При этом южнокорейское законодательство не запрещает оказывать другим государствам военную поддержку.

Тем не менее, пока Сеул воздерживается от поставок оружия Киеву, понимая, что "необходимо поддерживать стабильность в российско-корейских отношениях", заявили в администрации главы государства. Там указали, что будущие шаги в отношении поддержки Украины будут зависеть от действий Москвы, сообщает Yonhap.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что Россия ведет оборонительные военные действия против Запада и рассматривает любые поставки вооружений на Украину как откровенно враждебный антироссийский акт. Она указала, что подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учтены при формировании позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран, сообщает ТАСС.

Ранее в ответ на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что Сеул не исключает поставок оружия Украине, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи, а также напомнил, что "еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают".

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