ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Южная Корея опровергла поставки оружия Украине

08:46
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Россия предупредила Сеул о последствиях таких поставок

Южная Корея до сих пор не допускала поставок оружия Украине, однако окончательно такое решение не исключено. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в администрации лидера государства.
В Кремле заявили о недружественной позиции Южной Кореи

Как отметил представитель официального Сеула, характер поддержки Украины со стороны Южной Кореи остался неизменным — это финансовая и гуманитарная помощь. При этом южнокорейское законодательство не запрещает оказывать другим государствам военную поддержку.

Тем не менее, пока Сеул воздерживается от поставок оружия Киеву, понимая, что "необходимо поддерживать стабильность в российско-корейских отношениях", заявили в администрации главы государства. Там указали, что будущие шаги в отношении поддержки Украины будут зависеть от действий Москвы, сообщает Yonhap.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что Россия ведет оборонительные военные действия против Запада и рассматривает любые поставки вооружений на Украину как откровенно враждебный антироссийский акт. Она указала, что подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учтены при формировании позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран, сообщает ТАСС.

Ранее в ответ на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что Сеул не исключает поставок оружия Украине, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи, а также напомнил, что "еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Оружие Южной Кореи
Оружие Южной Кореи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.