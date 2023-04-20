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В NASA опровергли падение американского спутника под Киевом

09:22
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Очевидцы сообщали о ярких вспышках

Американский космический аппарат не мог упасть в Киеве. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал официальный представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Маргетта.
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По словам очевидцев, в небе над Киевом наблюдалось несколько ярких вспышек. Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко предположил, что это могло быть связано с вхождением в атмосферу спутника NASA.

Однако Маргетта заявил, что аппарат NASA RHESSI остается на орбите, хотя время его вхождения в атмосферу приближается. Другие спутники американского космического агентства в течение дня также не входили в атмосферу с орбиты, сообщает ТАСС.

В марте российские военные корреспонденты сообщали о том, что "странные объекты атакуют Украину". При этом прогремели взрывы в городе Кременчуг Полтавской области.

В феврале сообщалось, что над Киевом были обнаружены неопознанные шары, которые перемещались под действием ветра. Часть из них сбила система противовоздушной обороны.

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