Более 80 человек погибли в результате давки в Йемене

Число пострадавших может увеличиться
По меньшей мере 80 человек погибли и несколько сотен пострадали в результате давки в Йемене. Трагедия произошла в столице страны Сане во время благотворительной акции по раздаче помощи нуждающимся.
Как заявили в Министерстве внутренних дел, несколько предпринимателей устроили несогласованную с властями акцию. Каждому нуждающемуся обещали выдать по 9 долларов. В какой-то момент люди в толпе начали теснить друг друга, что привело к давке, сообщает "ТВ Центр".
По сообщениям медиков, многие пострадавшие, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии, и число жертв и пострадавших еще может увеличиться.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"