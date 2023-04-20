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Более 80 человек погибли в результате давки в Йемене

09:17
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Число пострадавших может увеличиться

По меньшей мере 80 человек погибли и несколько сотен пострадали в результате давки в Йемене. Трагедия произошла в столице страны Сане во время благотворительной акции по раздаче помощи нуждающимся. 

Как заявили в Министерстве внутренних дел, несколько предпринимателей устроили несогласованную с властями акцию. Каждому нуждающемуся обещали выдать по 9 долларов. В какой-то момент люди в толпе начали теснить друг друга, что привело к давке, сообщает "ТВ Центр".

По сообщениям медиков, многие пострадавшие, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии, и число жертв и пострадавших еще может увеличиться.

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