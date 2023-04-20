Лавров: многополярность – это веление времени

Глава МИД России выступил на пресс-конференции по итогам визита в Никарагуа

Сергей Лавров в четверг прибыл в Гавану. На Кубу глава российского дипведомства вылетел из Никарагуа, которую также посетил в рамках своего большого латиноамериканского турне, сообщает "ТВ Центр".

В ходе переговоров с президентом Даниэлем Ортегой глава российского МИДа обсудил вопросы укрепления стратегического партнёрства между Москвой и Манагуа. Говорили также об инвестициях и развитии торговых отношений двух стран.

На пресс-конференции по итогам визита в Никарагуа Сергей Лавров отметил, что Латинская Америка становится влиятельным центром многополярного мира, хотя коллективный запад пытается не допустить этих изменений.

"Многополярность – это веление времени, объективный исторический процесс. Остановить его невозможно. Хотя "коллективный Запад", сплотившийся под зонтиком американской "исключительности", пытается это сделать", - отметил Лавров.

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