Собянин пригласил москвичей посетить акции "День без турникетов" и "Открой#Моспром"

Они пользуются популярностью

Свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий из самых разных отраслей участвуют в городском проекте "Открой#Моспром". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в посте на своем сайте о популярных городских проектах - "День без турникетов" и "Открой#Моспром".

Мэр рассказал, что первый в прошлом году отпраздновал 10-летие, а второй в этом году отмечает пятилетний юбилей. За эти время московские предприятия провели свыше 6,5 тысячи экскурсий. Их участниками стали почти 12 миллионов человек с учетом онлайн-формата.

Собянин рассказал, что экскурсантов ждут на предприятиях самых разных отраслей. А на экскурсии по новой станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский Затон" горожанам расскажут о строительстве самой большой и современной линии метрополитена. В этом году москвичей ждет много новинок.

Также для гостей пройдут концерты, паблик-токи, литературные чтения, интеллектуальные баттлы, квизы, фотовыставки, квесты и мастер-классы, например, по выпечке хлеба для космонавтов.

Предварительная запись на мероприятия доступна на сайтах проектов "День без турникетов" и "Открой#Моспром". Там же можно принять участие в экскурсиях в онлайн-формате.

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