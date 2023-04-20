Роспотребнадзор предупредил об осложнении эпидситуации с корью

Пока ограничительные меры не требуются

Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи заболевания выявлены в 44 регионах. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Эксперт подчеркнула, что к этому "мы готовили всю страну и готовили субъекты", поэтому в настоящее время распространение кори в России ограничено локальными очагами, которые удается очень быстро купировать.

Попова отметила, что введение ограничительных системных мер не требуется, по мере необходимости их предпринимают на локальном уровне "достаточно безболезненно и спокойно".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что появление кори в России сопряжено "с завозами из наших дружественных стран". В трех регионах, по ее словам, "не справились" с первоначальными проявлениями кори, в том числе в Дагестане, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Национальном исследовательском технологическом университете "МИсСиС" выявлено два случая заболевания корью, из-за чего заведение ввело дистанционное обучение для некоторых студентов до 5 мая.

Кроме того, в столице из-за вспышки кори был закрыт на карантин университет нефти и газа имени Губкина. Это заболевание было выявлено как минимум у одного студента.

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