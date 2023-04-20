Глава Роспотребнадзора назвала иммунизацию основным методом борьбы с корью

Ситуация с корью в стране осложняется

Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, корь зарегистрирована в 44 регионах.

"Корь сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать", - сказала Попова.

Она отметила, что никаких ограничительных системных мер в стране не требуется. По ее словам, локальные ограничения вводятся там, где они нужны. Они принимаются "достаточно безболезненно и спокойно".

Основной мерой для борьбы с корью, по словам Поповой, является иммунизация. В регионах с выявленными случаями проводится "подчищающая иммунизация". Привиты уже больше 30% из тех, кого необходимо привить.

"Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно... Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - сказала Попова (цитата по РИА Новости).

Она отметила, что три региона не справились "с начальными проявлениями кори". Среди них – Дагестан, что связано с проживанием населения в отдаленных частях республики.

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