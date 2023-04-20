Глава Центробанка выступит с ежегодным отчетом в Госдуме

Накануне Эльвира Набиуллина встретилась с представителями всех парламентских фракций

В четверг в Госдуме с ежегодным отчётом о работе Центробанка выступит Эльвира Набиуллина. Главные темы - укрепление российской экономики, развитие банковского сектора и новые антикризисные меры. Депутаты разберут основные предложения регулятора, а также зададут вопросы, которые волнуют граждан.

Таких условий, как в 2022-м, российская банковская система еще не знала. Если даже глава Центробанка оперирует не сухими цифрами, описывая ситуацию, но и эмоциями. Подготовиться к такому безумному набору санкций было невозможно, говорит Набиуллина. Реальность оказалась за пределами самого пессимистичного прогноза. Одни угрозы со стороны недружественных стран разорвать нашу экономику в клочья и доллар по 200 рублей чего стоят.

По факту: не только экономика и финансовая система России доказали свою устойчивость, но и компании и граждане продемонстрировали свою способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Хотя санкции направлены против каждого из нас.

Накануне выступления в Государственной Думе Эльвира Набиуллина встретилась с представителями всех парламентских фракций. И можно с уверенностью предположить, какие моменты станут самыми острыми и дискуссионными в сегодняшнем отчете. Это действия по возврату замороженных за рубежом российских активов, меры поддержки бизнеса, доступность ипотеки, банковские мошенничества, прогнозы по инфляции и курсам валют.

Финансовая система страны хоть и выдержала санкционное давление, но должна продолжать трансформироваться, чтобы помогать структурной перестройке всей экономики. А, главное, чтобы государство не просто продолжало исполнять свои социальные обязательства перед гражданами, но уровень благосостояния россиян неуклонно рос.

К отчету главы Центробанка депутаты подготовили ряд инициатив. Например, для защиты граждан от мошенников обязать банки вести реестр скомпрометированных счетов, на которые преступники уже пытались обманным путем перевести деньги, и автоматически блокировать все переводы на них. Еще одно предложение парламентариев - запретить кредитным учреждениям требовать от граждан, берущих ипотеку, оформлять страхование жизни. Ведь, по сути, заём и так фактически застрахован стоимостью приобретаемой недвижимости.

Прогнозируемо будет задан вопрос о недопущении вывоза капиталов из страны. На Охотном ряду сегодня обсудят и проблемы внедрения цифрового рубля, правовой статус криптовалют, работу карт "Мир" за рубежом. И вот еще одно интересное предложение от депутатов: чтобы Центробанк выпустил коллекционные монеты с изображением героев спецоперации и памятные монеты к годовщине принятия в состав России четырёх регионов.

На выступление Эльвиры Набиуллиной и его обсуждение депутатами отведено 2 часа. По итогам парламентарии должны принять постановление с рекомендациями Банку России. И затем Госдума направит годовой отчёт регулятора президенту и правительству.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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