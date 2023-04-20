В Запорожье ликвидированы бойцы ВСУ, подготовленные для контрнаступления

Украинские боевики выполняли роль заградительных отрядов

В лесу, который военные называют "Серебряный бор", расчет появился словно из ниоткуда. Бойцы молча и быстро начали снимать ветки с гаубицы. В эфире тишина. Только командиры орудий задают координаты по рации. Для непосвященного – набор непонятных цифр. На вопрос, а по каким объектам сегодня будете вести огонь, артиллеристы коротко ответили – у нашего калибра несущественных целей не бывает.

Мощные залпы. Позже бойцы рассказали – информацию не разглашали, чтобы не было утечки. Теперь, когда разведка подтвердила попадания, выясняется. В окрестностях Купянска уничтожены штаб механизированного батальона ВСУ, место дислокации боевиков и ангары с бронетехникой.

Еще одна серия массированных ударов нанесена по командным пунктам боевиков в Запорожье. Ликвидированы десятки офицеров и солдат 125-ой бригады территориальной обороны, прикомандированные из Львовской области.

Разведчики говорят, что это были не простые радикалы, а отпетые "бандеровцы". Особо мотивированные и подготовленные для возможного масштабного контрнаступления. К тому же, выполнявшие роль заградительных отрядов. И нередко они расстреливали своих же боевиков, которые не хотели идти в атаки на позиции российских войск.

А это фланги российского спецназа в Артемовске (см. видео). Расчет "Града" наводит установку на опорный пункт ВСУ. Сейчас от того, насколько точно его накроет батарея, зависит успех продвижения штурмовых групп.

В воздухе огненный шквал. Дивизион отстреливает весь пакет. Через несколько часов пришли донесения с передовой. Ликвидированы несколько укрепрайонов ВСУ в северной и южной части города. И после артподготовки десантники смогли полностью заблокировать эти районы. Вместе с остатками националистов.

А в западных окраинах Артемовска по боевикам активно работала и российская авиация. Штурмовики сбросили на укрепления ВСУ несколько высокоточных управляемых бомб. В каждой – более 200 килограммов тротила. Применение таких боеприпасов, по словам военных, говорит о том, что операция по освобождению города от нацистов подходит к логическому завершению.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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