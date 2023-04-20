Украине дали понять, что ее не ждут в НАТО

Страна находится в состоянии войны, заявил президент Чехии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня прибыл в Киев. Официально его визит не анонсировался. Понятно, что речь пойдет о поставках вооружений - киевский режим только что получил ЗРК Patriot из США, Нидерландов и Германии, а требуют еще 20 батарей Patriot. Штаты недавно направили новый пакет военной помощи в размере 325 миллионов долларов. И всё это НАТО делает, претендуя на роль глобального гаранта безопасности. Подобное поведение невозможно, а многополярность, как подчеркнул глава нашего МИДа Сергей Лавров, объективный исторический процесс.

Крепкое рукопожатие в знак того, что эту дружбу не разрушить ни расстояниями, ни временем, ни санкциями. Глава российского МИДа в Никарагуа. Это уже третья страна за три дня, где так тепло встречают Сергея Лаврова. Вот он с министром иностранных дел рассматривает картину, символизирующую борьбу с империализмом. А это встреча с президентом Даниэлем Ортегой. Российский министр поздравил главу государства с праздником мира. Пять лет назад в стране чуть не произошел переворот. Устроить его пытались финансируемые западом организации, замаскированные под группы местных недовольных. Несколько месяцев Никарагуа сотрясали протесты и митинги.

"Это были важные пять лет после 2018 года. То, что под вашим руководством никарагуанский народ отстоял своё право самостоятельно решать внутренние вопросы, это большое достижение", - заявил Лавров.

Сейчас Западная империя вновь протягивает руку, чтобы отломить кусок побольше. Конфликт на Украине тому подтверждение. Впрочем, не испугали Никарагуа и санкции, введенные США из-за поддержки России.

"У нас, наоборот, люди, которые попадают под американские санкции, считают, что это признание их заслуг в отстаивании интересов России", - сказал Лавров.

"Да, мы тоже гордимся этим", - отметил Даниэль Ортега.

Тем более, что страны приобрели намного больше – независимость, а совместными усилиями только увеличат торгово-экономические показатели. В планах культурное, гуманитарное сотрудничество. Контакты в сфере образования. Сотрудничество, а не давление.

"Многополярность – это веление времени, объективный исторический процесс. Остановить его невозможно. Хотя "коллективный Запад", сплотившийся под зонтиком американской "исключительности", пытается это сделать", - сказал Лавров.

А вот так на Западе сейчас выглядит народная любовь. Чучело Эммануэля Макрона снова повешено протестующими. В ходе протестов полиция применяет дубинки и слезоточивый газ – это, к слову, о свободных мирных шествиях и демократии. Все, за что боролись в Европе, получили.

В других городах жители выступают за прекращение поставок оружия на Украину, но и тут правительства остаются глухи. Допустили вероятность отправки военной помощи Киеву даже в Южной Корее. Впрочем, быстро постарались от этих слов откреститься.

"Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые совершили переворот на Украине. Там правят сыновья Гитлера. Между тем НАТО преследует Россию, окружая ее большим количеством оружия, большим количеством военных баз, а Соединенные Штаты дирижируют международным террористическим оркестром", - заявил Даниэль Ортега.

Впрочем, плясать под дудку Соединенных штатов Киеву хочется все больше. Посол Украины в Британии накануне заявил, что НАТО должно умолять Киев вступить в альянс. Ведь основная задача организации – бороться с Кремлем, Владимир Зеленский это готов делать до последнего украинца.

"Сейчас очень сложно говорить о каких-то конкретных датах членства Украины в НАТО. Страна находится в состоянии войны. Поэтому сначала нужно закончить войну. Но даже тогда Киеву сначала нужно будет восстановить свою экономику, армию, чтобы вновь стать стабильной страной", - отметил президент Чехии Петр Павел.

То есть никогда, учитывая, какой огромный госдолг уже имеет страна. Коррупция, воровство и процветающий нацизм так пропитали администрацию украинского президента, что даже православная церковь находится в гонениях. И потом в Киеве, Днепропетровске, Харькове удивляются, когда вдруг небо озаряет странная вспышка.

Кадрами необычного явления делятся жители в соцсетях. Украинское правительство пытается оправдаться всем, чем можно, от сработавшей системы ПВО до упавшего в степях спутника НАСА, но все мимо. Как сообщили в организации, когда в небе над Киевом произошла вспышка, спутник все еще находился на орбите.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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