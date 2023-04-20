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Мощные торнадо обрушились на центральные штаты США

11:48
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Есть погибшие и пострадавшие

Двое погибших, десятки пострадавших и масштабные разрушения. Серия торнадо обрушилась на центральные штаты США.

На фоне ночного неба - огромные воздушные воронки в сопровождении града и молний. Ветер вырывал с корнем деревья, переворачивал машины и обрывал линии электропередачи.

Эпицентр пришёлся на Оклахому. Там остались без света десятки тысяч человек. Несколько населённых пунктов полностью погрузились во тьму. Многие дома разрушены до основания. Повреждено здание местного аэропорта.

Населению велели спуститься в укрытия, но сделать это успели не все. Точное количество пострадавших уточняется. Материальный ущерб тоже ещё предстоит подсчитать.

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