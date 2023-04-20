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В России стартовал конкурс "Рисуем с детьми Вечный огонь"

14:49
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Принять участие может каждая семья

В России стартовал ежегодный конкурс семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", организованный Народным фронтом и акционерным обществом "Мосгаз".

Мероприятие проводится четвёртый год. Принять участие может каждая семья. Для этого нужно нарисовать вместе с ребёнком Вечный огонь, сфотографировать свою работу и выложить её с хештегами акции в социальной сети "Вконтакте". Оценивать конкурсантов будут по пяти номинациям. Кроме того, особо отличившихся участников жюри поощрит специальными призами.

"Вечный огонь - это не просто огонь, это символ памяти о защитниках Отечества. О всех тех, кто ушёл из жизни, погиб, сражаясь. Ушёл в мирное время. И именно 9 мая и в другие дни мы приходим к Вечному огню, чтобы вспомнить о них и рассказать своим родным и близким. Поэтому важно с самого детства приучать наше молодое поколение уважать и понимать, что такое для нашей страны Вечный огонь", - заявила депутат Государственной думы РФ, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Цунаева.

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Конкурс семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Конкурс семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Конкурс семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь"
Конкурс семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь"
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