FT: Евросоюз больше не может вводить санкции против России

В Европе признают, что новые рестрикции не будут эффективны

В Евросоюзе пришли к выводу, что с введением новых антироссийских санкций покончено. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

По словам собеседника издания, с санкциями против России "мы закончили", поскольку при дальнейшем введении ограничительных мер "будет больше исключений", чем самих рестрикций.

Поскольку сферы российской экономики, которых до сих пор не касались санкции, крайне важны для экономик европейских государств, попытки введения рестрикций в этих областях будут блокированы правом вето, пишет FT.

14 апреля еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес сообщала, что Евросоюз готовится ввести очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций против России. По словам чиновницы, он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что "к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно", однако экономика России выдержала. Этому способствовала сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, а также уже имевшийся у российских властей опыт противодействия кризисам.

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