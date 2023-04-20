Россиян предупредили о предстоящем новом всплеске COVID-19

Это связано с распространением нового варианта инфекции

Российские специалисты наблюдают риски дальнейшего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, новый всплеск возможен в конце мая. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Как пояснила Попова, всплеск может быть связан с началом периода летних каникул в учебных заведениях. При этом российская система здравоохранения "готова к дополнительному напряжения и перегрузкам".

Что касается нового варианта COVID-19, получившего название "арктур", в России есть четыре подтвержденных случая, рассказала глава Роспотребнадзора. Она уточнила, что это новая мутация уже известного "омикрона". Из-за его высокой контагиозности каждый контакт с заболевшим ведет к инфицированию, и, скорее всего, к развитию заболевания.

Попова также предупредила, ссылаясь на данные иностранных ученых, что "арктур" обладает способностью "обходить" сформировавшийся ранее иммунитет к коронавирусу, сообщает "Интерфакс".

Об обнаружении в России случаев коронавирусной инфекции, вызванных подвариантом "арктур", в Роспотребнадзоре рассказали 18 апреля. В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии.

Российские эксперты отмечали, что "арктур" потенциально обладает большей заразностью, но патогенность его невысока. Это означает, что болезнь протекает преимущественно в легкой форме.

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