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Швыдкой усомнился в возвращении артистов с антироссийской позицией

10:27
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Вряд ли они получат такую возможность, заявил Михаил Швыдкой

Артисты, уехавшие из России из-за спецоперации на Украине и занимающие жесткую антироссийскую позицию, не смогут вернуться обратно. Такое мнение в четверг, 20 апреля, высказала специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Как заявил Швыдкой, "художники должны в такие периоды оставаться на родине", тем более когда речь идет об актерах, которые "всегда должны быть едины с публикой, а публика здесь, дома".

Спецпредставитель главы государства отметил, что причины отъезда из России у артистов могут быть разные — например, кто-то просто испугался. Однако, указал Швыдкой, некоторые артисты выступили "с речами, которые нарушали целый ряд существующих в России законов", сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко заявила, что актерам, которые официально признаны в России иностранными агентами, необходимо запретить съемки в кино за бюджетный счет. При этом парламентарий выразила мнение, что "старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", а вырезать сцены с такими актерами, признанными иноагентами, не стоит.

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Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой
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