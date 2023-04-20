Экс-замминистра культуры России взята под арест

Ей вменяют злоупотребление полномочиями

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшую замминистра культуры России Ольгу Ярилову по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в пресс-службе суда.

Яриловой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшее тяжкие последствия). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Бывшая чиновница останется под стражей как минимум до 16 июня.

Как рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, Ярилова, которая в сентябре 2022 года уволилась из Минкульта по собственному желанию, подозревается в хищениях по программе "Пушкинская карта". Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Ранее руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что в России появилась преступная группа, которая пыталась извлечь незаконную выгоду из проекта "Пушкинская карта". Эта преступная группа "сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей", формируя "мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было".

В 2016 году фигурантом уголовного дела стал другой бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его осудили на полтора года колонии по обвинению в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Сумму ущерба оценили в более чем 100 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"