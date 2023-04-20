Генсек НАТО приехал в Киев

Его визит не анонсировался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев.

Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили украинские СМИ, в частности, the Kyiv Independent. Официально его визит не анонсировался.

Ранее Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс усилил присутствие на своем восточном фланге. Как заявил политик, это было сделано для предотвращения "какой-либо атаки" на членов НАТО.

UPD (12:42 мск): В НАТО подтвердили визит Столтенберга на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"