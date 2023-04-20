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Bloomberg: Запад испугался раскола ЕС из-за плана Макрона по Украине

11:06
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Президент Франции выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта

В Европе сочли преждевременными предложения президента Франции Эмманюэля Макрона по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали информированные источники.

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Как сообщает Bloomberg, в других государствах-членах Евросоюза опасаются, что реализация инициатив Макрона может подорвать европейское единство, а привлечение Китая к организации российско-украинских переговоров — вызвать путаницу.

Вопросы у западных политиков вызывает позиция Пекина, который подтверждает укрепление партнерства с Россией на фоне продолжения российской спецоперации на Украине, отметили источники.

Ранее источники рассказали, что в рамках инициатив Эмманюэля Макрона по мирному урегулированию конфликта на Украине Париж намерен обратиться за помощью к Китаю. В частности, Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну начать работу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Если все пойдет по замыслу французского политика, переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться уже летом 2023 года.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Францию сложно представить себе в качестве посредника при мирном урегулировании украинского кризиса, поскольку Париж "фактически занимает сторону одного из участников конфликта".

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