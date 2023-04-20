Минстрой велел соблюсти права граждан в части оплаты услуг ЖКХ

Ведомство будет следить за правомерностью выставления счетов

Жилищным инспекторам в России поручено контролировать соблюдение прав россиян в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя заявил, что нельзя допускать неправомерные начисления платежей за услуги ЖКХ, сообщает ТАСС.

Ранее глава комиссит по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова заявила, что при повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства следует учитывать платежеспособность населения. По словам Булгаковой, "если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами". В этом случае тарифы ЖКХ повышать нельзя, считают в комиссии.

В России индексация тарифов ЖКХ проводится ежегодно 1 июля. Однако в 2023 году ее не будет, поскольку индексация была перенесена на 1 декабря 2022 года. Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы рост тарифов ЖКХ не выходил за установленные законом рамки. Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года.

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