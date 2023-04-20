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Власти ФРГ: нога европейского солдата не ступит на украинскую землю

11:43
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Поставки истребителей Tornado и Eurofighter исключены

Германия исключает присутствие европейских военнослужащих на территории Украины, а также поставки истребителей Tornado и Eurofighter.
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Об этом в четверг, 20 апреля, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, подчеркнув, что на Украине "не будет сухопутных войск".

"Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю", - цитирует ее издание Bild.

Что касается отказа в поставках Tornado и Eurofighter, то он связан с тем, что украинские пилоты не смогут быстро научиться обращаться с самолетами. В связи с этим Берлин выступает за отправку Киеву советских истребителей МиГ-29.

"Эти истребители из советских запасов, их можно использовать немедленно", - подчеркнула Штрак-Циммерман (цитата по ТАСС). 

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