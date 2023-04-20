В России с коронавирусом госпитализировали 1064 человека

Скончались 35 пациентов

За сутки в России госпитализировано 1064 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 7041 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 7752 человека, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1075 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 87. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 589 человек, в Московской области – 97.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22789729 случаев заболевания, зарегистрировано 397974 летальных исхода.

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