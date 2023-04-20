Единое пособие в России назначили более чем на 5 млн детей

Эта мера поддержки населения действует с 1 января 2023 года

В 2023 году единое пособие в России назначено на 5,2 млн детей и 192 тысяч беременных женщин. Об этом четверг, 20 апреля, рассказал руководитель Социального фонда Сергей Чирков.

Эти выплаты назначают и жителям новых российских регионов, там пособие назначили и выплачивают родителям 115 тысяч детей. Также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже выдали 16 тысяч сертификатов на материнский капитал.

Всего в бюджете Социального фонда на 2023 год предусмотрено выделение 1,9 трлн рублей на поддержку семей с детьми, рассказал Чирков в эфире НТВ.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в России по поручению президента правительство выстраивает систему помощи семьям с небольшими доходами. Все технические возможности созданы, на портале "Госуслуги" родители могут заполнить необходимые заявления.

При этом председатель правительства подчеркнул, что "нужно организовать эту работу так, чтобы люди получали положенные им средства своевременно и в полном объеме".

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