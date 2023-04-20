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В кабмине допустили введение рассрочки на покупку жилья

12:03
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Власти прорабатывают дополнительные меры повышения доступности жилья для россиян

Российское правительство изучает юридические возможности обеспечения продаж жилья россиянам в рассрочку. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказал заместитель главы кабмина Марат Хуснуллин.
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По словам вице-премьера, также изучается возможность создания ссудно-сберегательных касс как инструмента развития спроса в строительной сфере.

Хуснуллин также допустил введение новых мер поддержки в рамках ипотечных программ. Как отметил замглавы правительства, в июне правительство вернется к оценке ситуации на рынке и предложит меры в зависимости от ее развития, сообщает ТАСС.

13 апреля президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором финансового института развития "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Глава государства указал, что российские власти стремятся поддержать и отрасль жилищного строительства, и российские семьи. Он предложил подумать над тем, чтобы "создать какие-то условия для льготного приобретения (жилья) с вторичного рынка", тем более что "это будет подталкивать строительство".

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