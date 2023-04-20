ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

11:48
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Поликлиника стала 80-й в городе, обновленной по новому московскому стандарту

Взрослая поликлиника в столичном районе Черемушки открыта после реконструкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, поликлиника стала 80-й в городе, обновленной по новому московскому стандарту. Филиал поликлиники на улице Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тысяч человек.

В рамках капремонта в здании сделали новый фасад, заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты, вентиляцию. Кроме того, в два раза увеличилось число кабинетов врачей общей практики и процедурных кабинетов. Также для поликлиники закупили новейшее медоборудование, создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

"В ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник, чтобы уже в этом году мы закончили масштабную программу обновления амбулаторного фонда Москвы", - добавил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.