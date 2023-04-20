Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Поликлиника стала 80-й в городе, обновленной по новому московскому стандарту

Взрослая поликлиника в столичном районе Черемушки открыта после реконструкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, поликлиника стала 80-й в городе, обновленной по новому московскому стандарту. Филиал поликлиники на улице Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тысяч человек.

В рамках капремонта в здании сделали новый фасад, заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты, вентиляцию. Кроме того, в два раза увеличилось число кабинетов врачей общей практики и процедурных кабинетов. Также для поликлиники закупили новейшее медоборудование, создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.



"В ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник, чтобы уже в этом году мы закончили масштабную программу обновления амбулаторного фонда Москвы", - добавил Собянин.

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