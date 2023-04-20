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Участник нападения на псковских десантников получил 23 года

12:26
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Атака произошла в 2000 году

Суд приговорил одного из членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, 29 февраля 2000 года Махди Магомедов участвовал в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) в районе чеченского села Улус-Керт. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены. Магомедов прицельно стрелял по людям.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь военнослужащих", сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Собранные СКР и ФСБ доказательства суд счет достаточными для вынесения приговора.

В начале апреля сотрудники ФСБ и СК задержали в Карачаево-Черкесии еще одного члена банды Басаева – Абдуллялима Джумагишиева. Он участвовал в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червлённая в 1999 году.

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