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В России опровергли проблемы с донорской кровью из-за санкций

12:40
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Медучреждения используют российские материалы

Ограничительные меры, которые ряд западных государств ввел в отношении России, не вызвали в нашей стране дефицит донорской крови. Об этом в четверг, 20 апреля, когда отмечается Национальный день донора крови, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
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Как уточнила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер, в России активно и успешно проводится работа по импортозамещению медицинского оборудования.

Что касается расходных материалов для нужд здравоохранения, в России мы "практически работаем на российском расходном материале, и никаких ограничений в работе мы не испытали", цитирует Эйхлер АГН "Москва".

Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что в России запускается новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. За счет субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер государственной поддержки на реализацию инновационных проектов по созданию лекарственных препаратов составит от 50 млн до 100 млн рублей.

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