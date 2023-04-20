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Пресс-служба ТОФ подтвердила смену командующего

12:20
  • четверг
  • 20 апреля 2023

Эту должность занимал Сергей Авакянц

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали в пресс-службе ТОФ.
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Представители флота подтвердили, что увольнение Авакянца в запас связано с достижением им предельного возраста службы в Вооруженных силах России — 6 апреля адмиралу исполнилось 65 лет, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что Авакянц покинет пост командующего Тихоокеанским флотом. Он будет руководить Центральной структурой, которая займется координацией работы пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

По словам источников РИА Новости, новым командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина, который в настоящее время руководит Балтийским флотом.

ТОФ в настоящее время проходит проверку боеготовности по внезапной тревоге. Президент России Владимир Путин, заслушав доклад главы Минобороны Сергей Шойгу о первом этапе учений, высоко оценил их ход и поручил передать благодарность участникам маневров.

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Адмирал Сергей Авакянц
Адмирал Сергей Авакянц
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