Зоозащитники из Красноярска спасли медвежонка

Его забрали из обычной квартиры

Красноярские зоозащитники спасли медвежонка, которого забрали из квартиры в обычной многоэтажке. Неизвестно, долго ли собирались содержать в таких условиях маленького хищника его владельцы, но долго возиться с ним не смогли - зверю не понравилось, он всё время громко рычал. А вот на Камчатке совсем другая история - там медведь наоборот решил жить вместе с людьми.

В глазах - испуг, в лапах - дрожь. Крошечный медвежонок из своей коробки даже нос боится высунуть. Оказавшись на улице, тут же устраивает самую что ни на есть детскую истерику.

Двухмесячного медвежонка забрали из обычной квартиры типовой многоэтажки. По словам очевидцев, он провёл здесь несколько суток. А то, что ревел с утра до вечера, даже соседи не заметили.

Основная версия появления медвежонка в обычной красноярской семье - подарок любимой женщине. Та его поначалу мыла, вкусно кормила и нянчила. А потом поняла: услуга была медвежьей.

"По имеющейся у нас информации, этого медвежонка кто-то ей привез. Этот человек на связь не выходит, он скрывается. А девушка сама стала передавать медвежонка, куда-то его пристраивать. Неизвестно, что она с ним делала. Он, когда в коробке был, очень зашуганный был. Сейчас увидел второго медвежонка - приходит в себя", - говорит руководитель центра помощи диким животным Любовь Томилис.

Волонтёры привезли косолапого отказника в центр охраны дикой природы. Назвали согласно надписи на его любимой картонной коробке - Артесио. Медвежат в этих краях подкидывают так часто, что привычные имена уже закончились, отмечает "ТВ Центр".

"О том, что диких животных находят, нам сообщают регулярно. На той неделе тоже на трассе таксист нашел маленького медвежонка. Сообщил нам. Инспектора выехали на место. И дальше уже изъяли медвежонка и определили его на передержку", - сообщила Олеся Бондарева, пресс-секретарь министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Новую подружку Артесио привезли несколько дней назад в коробке из-под бананов. Назвали красивым, а, главное, редким именем - Банана. Специалисты говорят: им вдвоём будет намного проще восстановиться. А месяца через два дружную компанию отправят в Алтайский заповедник.

А на Камчатке другая проблема. Там животные сами тянутся к людям. Симпатичного, упитанного и абсолютно дикого медведя который день не могут выгнать в лес. Молодой двухлетний самец променял берлогу на пустующий дом в посёлке Ганалы. Живёт в нём тихо, никого не трогает, по вечерам отдыхает на веранде и мечтательно смотрит в сторону соседей.

Люди уже дважды пытались его выдворить в более подходящие места обитания, но косолапый каждый раз возвращается.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"