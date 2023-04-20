Крупная авария на трассе М-4 попала на видео

В ДТП попали две фуры и машина дорожных служб

Крупная авария произошла в подмосковном Ступине. Там в четверг утром столкнулись сразу несколько машин. Один человек пострадал.

Всё произошло на 101 километре трассы М-4 по направлению в область. Как видно на кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля, в ДТП попали две фуры и машина дорожных служб. На проезжую часть высыпался груз.

Пострадал водитель одной из фур. О его состоянии не сообщается. Из-за аварии на этом месте затруднено движение транспорта. Что стало причиной ДТП, сейчас выясняют специалисты.

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