Собянин: в ближайшие месяцы в Москве после реконструкции откроются десятки поликлиник

Мэр открыл после реконструкции поликлинику в Черемушках

В столичном районе Черемушки после реконструкции открылась взрослая поликлиника. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях. Здание полностью обновили. В два раза увеличили число кабинетов. Закупили новое оборудование. Как реализуется важная городская программа?

Взрослую поликлинику №22 на улице Цюрупы теперь не узнать. Старое здание 65-го года после ремонта выглядит как новое. Об открытии первого филиала сегодня рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин:

"Открыли после реконструкции взрослую поликлинику в Черёмушках. Она стала 80-й в городе, обновлённой по новому московскому стандарту. Жители района теперь могут получать помощь в современном медучреждении".

Обновили фасад, коммуникации, лифты и вентиляцию. Полностью переделали внутреннее пространство. Благодаря перепланировке в поликлинике стало в два раза больше кабинетов врачей общей практики и процедурных.

"Врачи, медицинские сестры получили очень удобные кабинеты. Мебель эргономичная. Причем, эту мебель выбирало все медицинское сообщество на портале", - рассказала Лилия Вершинина, главный врач городской поликлиники №22.

В кабинете ЛОРа проводят теперь еще больше манипуляций. В том числе и эндоскопическое обследование.

"У многих пациентов искривлённая перегородка, у нас появился гибкий эндоскоп. Так что эндоскопия нам очень помогает посмотреть задние отделы носа, передние отделы носа. И легче поставить диагноз", - отметила врач-отоларинголог Джамиля Хамидова.

Новейшая медицинская техника и у офтальмолога. Например, с помощью компьютерного периметра можно диагностировать заболевания на ранних стадиях и предотвращать осложнения.

"С помощью него мы теперь можем, скажем так, проводить определение полей зрения пациентам. Это очень помогает при диагностике многих заболеваний. Заболевания зрительного нерва, заболевания сетчатки, той же глаукомы", - говорит офтальмолог Иляна Киселева.

"Мы получили новое оборудование. У нас очень хорошее отделение реабилитации, зал ЛФК с новым оборудованием, физиотерапевтические кабинеты, с новым современным оборудованием магнитотерапии, электротерапии", - сообщила главный врач городской поликлиники №22 Лилия Вершинина.

По новому московскому стандарту заменили флюорограф и аппарат для маммографии. В ближайшие месяцы в городе после реконструкции откроются еще десятки поликлиник.

"Мы не прекращаем работы, очень активно двигаемся по этой программе. Как вы знаете, мы ее увеличили в два раза - с 100 до 200 поликлиник. Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать и уменьшили сроки с 24 года до конца 23 года - все старые поликлиники будут новыми. Ну и, конечно, не забываем действующие поликлиники, надеюсь, тоже вы видите - там и оборудование, и стандарты новые внедряются", - рассказал Собянин.

Сегодня же Сергей Собянин рассказал и об открытии филиала клинико-диагностического центра № 4 в Западном округе. Он будет обслуживать более 35 тысяч жителей района Филевский Парк.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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