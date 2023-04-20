Как будет выглядеть территория МГТУ им. Баумана после реконструкции

Новый образовательный кампус разместится около старых корпусов

МГТУ имени Баумана уже начинает приобретать очертания современного архитектурного стиля. Здания технического университета не вполне отвечают требованиям сегодняшнего дня, поэтому решено было отстроить новый образовательный кампус, который разместится в непосредственной близости от старых корпусов учебного заведения.

"Было очень важно подобрать территорию рядом с действующими корпусами. Несмотря на плотную застройку в Москве, нам удалось подобрать территорию в непосредственной близости к действующим корпусам МГТУ им. Баумана", - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

МГТУ хоть и пользуется большим почётом среди абитуриентов, студентов и преподавателей, но всё-такие возраст даёт о себе знать. Правительства страны и города решили планку статусности вуза не опускать. На месте старых казарм и химической лаборатории, которые размещались напротив главного здания учебного заведения, строится сразу 14 новых зданий. Первые два - центры биомедицины и транспортного инжиниринга - в конце прошлого года открыл мэр Москвы. Остальные площадки в активной стадии строительства. Сердцем проекта станет Центральный кластер и "Квантум парк".

"Будут объединять светопрозрачная купольная конструкция, которая представляет из себя также площадь, которая может использоваться как для студентов, так и для горожан. Сейчас мы возводим 5 зданий параллельно", - сообщил Роман Егоров, начальник службы строительства объектов образования компании-подрядчика.

МГТУ и территория вокруг него пропитаны историей. Одно только здания университета чего стоит. Однако по соседству располагаются знаменитые Фанагорийские казармы, которые с прошлого года входят в состав обновлённого кампуса вуза. В исторической постройке будет располагаться "Дворец технологий". При этом решено сохранить культурное наследия в первозданном виде. Поэтому в здании сейчас ведутся кропотливые реставрационные работы.

"Нужно очень много сохранить. Нужно очень бережно ко всему относиться. Детали некоторые буквально рассыпаются в руках. Нужно очень внимательно и тщательно за этим следить. Очень много лепного декора. Воссоздаём огромную карту барельефа с двуглавым орлом. Он как раз находится на главном фасаде здания. Размах крыльев орла достигает 5,5 метра", - говорит Татьяна Газалова, инженер производственно-технического отдела по реставрации компании-подрядчика.

Реконструкция позволит ещё и соединить два района города - Басманный и Лефортово. Через Яузу будет перекинут живописный велопешеходный мост. Местом притяжения станет смотровая площадка. Кроме того, по отдельным спускам можно будет подойти к воде. На Рубцовской набережной путепровод выведет к учебно-лабораторному корпусу МГТУ, а с противоположной стороны на Госпитальную набережную - к строящемуся общежитию университета.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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