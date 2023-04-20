В "Шереметьево" задержали пассажира с незадекларированной валютой

Гражданин Украины прилетел в Москву из Турции

В аэропорту "Шереметьево" задержан пассажир, который пытался провезти 40 тысяч евро. Гражданин Украины прилетел в Москву из Турции и сразу направился через "зеленый" коридор, где его остановили для дополнительно досмотра.

В ходе устного опроса выяснилось, что в карманах у мужчины - свыше 25 тысяч евро и почти 15 тысяч долларов. На вопрос, почему он не задекларировал валюту, пассажир ответил, что просто не знал об ограничении. Деньги изъяли, и теперь мужчине грозит серьезное уголовное дело.

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