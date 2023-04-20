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Мусульманский праздник Ураза-байрам отметят в Москве 21 апреля

15:08
  • четверг
  • 20 апреля 2023

В Подмосковье для празднования выделено 48 мест

В Москве всё готово для проведения главного мусульманского праздника - Ураза-байрама. Праздник разговения завершает пост месяца Рамадан.

В столице мероприятия начнутся уже ранним утром в местах их традиционного проведения, а также на специально выделяемых временных альтернативных площадках на востоке и юго-востоке города.

В Московской области для празднования выделено 48 мест. Их адреса можно уточнить на официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

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Праздник Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам
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